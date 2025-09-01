Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Ministério Público apura estrutura e funcionamento da Controladoria de Costa Rica

Ministério Público estabeleceu prazo de 15 dias úteis para que as autoridades respondam formalmente sobre a estrutura, o funcionamento e a legislação que rege a controladoria

01 setembro 2025 - 10h53Vinícius Santos
Portaria - Portaria -   (Foto: Reprodução / Processo / MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um procedimento administrativo para fiscalizar a atuação da Controladoria do Município de Costa Rica. A medida foi determinada pelo promotor de Justiça George Cássio Tiosso Abbud, com o objetivo de acompanhar a regularidade do órgão e coletar informações necessárias para possíveis medidas extrajudiciais ou judiciais.

No despacho, o promotor determinou a expedição de ofícios ao prefeito e ao controlador interno do município. Eles terão prazo de 15 dias úteis para responder a um questionário encaminhado pelo MP, apresentando também a legislação pertinente e os documentos relacionados.

Segundo Abbud, a ação busca identificar a atual estrutura e o funcionamento da Controladoria. O promotor destacou a importância do controle interno na detecção e correção de irregularidades, na melhoria da gestão pública, no recebimento de reclamações de cidadãos e na promoção da transparência e do controle social. Essas medidas, segundo ele, contribuem diretamente para a prevenção de ilícitos, como corrupção e improbidade administrativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro invadiu a loja após um acidente
Interior
'Momento de fragilidade': Empresária relembra susto com carro invadindo loja em Sidrolândia
Vanderson foi morto a tiros
Interior
'Magrão' é assassinado a tiros em via pública de Ponta Porã
Wilson era comerciante e conhecido em Paraíso das Águas e distrito de Pouso Alto
Trânsito
Comerciante de Paraíso das Águas morre em capotamento na MS-316
Motocicleta em que a vítima estava como garupa
Trânsito
Jovem de Bela Vista morre após acidente em avenida do Paraguai
Homem foi morto a facadas
Interior
Acusado de homicídios é assassinado com 15 golpes de faca em Dourados
Caso aconteceu em Dourados
Interior
JD1TV: Rapaz é morto a tiros após discussão em frente a conveniência em Dourados
Vítima não sobreviveu ao atropelamento
Trânsito
Morador de Miranda morre após ser atropelado por carreta na BR-262
Passarela será criada para garantir segurança
Interior
Nova passarela ajudará de estudantes a populares na MS-156, em Dourados
Homem foi morto com golpes de faca
Interior
Homem é encontrado morto com corte no pescoço após discussão em bar de Ladário
Perícia esteve no local
Interior
Suspeito de atear fogo em adolescente será monitorado por tornozeleira em Dourados

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras