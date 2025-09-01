Ministério Público apura estrutura e funcionamento da Controladoria de Costa Rica

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um procedimento administrativo para fiscalizar a atuação da Controladoria do Município de Costa Rica. A medida foi determinada pelo promotor de Justiça George Cássio Tiosso Abbud, com o objetivo de acompanhar a regularidade do órgão e coletar informações necessárias para possíveis medidas extrajudiciais ou judiciais.

No despacho, o promotor determinou a expedição de ofícios ao prefeito e ao controlador interno do município. Eles terão prazo de 15 dias úteis para responder a um questionário encaminhado pelo MP, apresentando também a legislação pertinente e os documentos relacionados.

Segundo Abbud, a ação busca identificar a atual estrutura e o funcionamento da Controladoria. O promotor destacou a importância do controle interno na detecção e correção de irregularidades, na melhoria da gestão pública, no recebimento de reclamações de cidadãos e na promoção da transparência e do controle social. Essas medidas, segundo ele, contribuem diretamente para a prevenção de ilícitos, como corrupção e improbidade administrativa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também