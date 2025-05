Ministério Público fiscaliza atuação da Controladoria de Dois Irmãos do Buriti

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a atuação da Controladoria do Município de Dois Irmãos do Buriti. A medida foi tomada pelo promotor de Justiça Marcos Martins de Britto, que abriu o Procedimento nº 09.2025.00005439-1.

O objetivo é verificar se a Controladoria está funcionando conforme determina a legislação, especialmente no que se refere à fiscalização de gastos públicos, transparência e combate a irregularidades administrativas.

O promotor determinou o envio de um ofício ao Controlador Interno do município, que terá 15 dias para responder a um questionário com informações sobre o funcionamento da unidade, além de apresentar a legislação aplicada e documentos relacionados.

Segundo o MP, a fiscalização busca garantir o cumprimento dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência na administração pública, conforme previsto na Constituição Federal e em outras leis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação.

A iniciativa faz parte de um projeto institucional do MPMS e também atende metas do planejamento estratégico do órgão. A portaria foi publicada no Diário Oficial do MPMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android. Justiça Dupla pega mais de 48 anos de prisão por execução na guerra do tráfico na Moreninha Geral Parque inspirado no Sonic estreia em shopping da Capital Justiça Kayatt cumpre decisão do STF e devolve cargo a Waldir Neves no TCE-MS Geral Morango por Caqui? Veja o que sai em conta na Ceasa nesta semana Geral Mega-Sena passa em branco e prêmio sobe para R$ 60 milhões Brasil Funerária é investigada por suspeita de forjar mortes em fraudes do INSS Justiça Réu na Operação Omertà, filho de Fahd Jamil pede à Justiça retirada da tornozeleira Justiça Justiça decide que homem acusado de matar esposa com tiro na cabeça enfrentará júri Brasil Com acordos de 50 anos e investimento de R$ 1 bi, Lula aponta avanços com a China Justiça Com aval do STF, Waldir Neves retorna ao TCE-MS mesmo respondendo por corrupção

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também