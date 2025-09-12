Ministério Público fiscaliza atuação dos Conselhos Tutelares em Mato Grosso do Sul

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu procedimentos para acompanhar a atuação dos Conselhos Tutelares em Ponta Porã, Aral Moreira, Antônio João e Sidrolândia. O objetivo é garantir o funcionamento adequado desses órgãos, que são essenciais para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Em Sidrolândia, a 3ª Promotoria de Justiça instaurou o procedimento administrativo nº 09.2025.00010516-4. A promotora Bianka Machado Arruda Mendes determinou a realização de uma visita técnica ao Conselho Tutelar e a elaboração de um relatório detalhado.

Segundo o MPMS, a fiscalização vai além de uma simples inspeção. As promotorias vão monitorar diferentes aspectos, incluindo:

- Estrutura física e condições de trabalho: avaliação das instalações e dos recursos disponíveis.

- Funcionamento administrativo: verificação do regimento interno, da realização de reuniões e da atuação colegiada.

- Cumprimento das atribuições legais: análise da execução das funções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

- Uso do Sistema SIPIA: confirmação do registro dos atendimentos no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência.

- Articulação com a rede de proteção: avaliação da colaboração com instituições de saúde, educação e assistência social.

- Orçamento e gestão: análise da participação dos Conselhos na elaboração da proposta orçamentária municipal.

A ação do MPMS visa assegurar que os Conselhos Tutelares atuem de forma eficiente e cumpram integralmente suas funções em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

