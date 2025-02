Ministério Público manda prefeitura de Rochedo adequar Portal da Transparência

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) emitiu recomendação ao município de Rochedo, orientando a adequação de seu Portal da Transparência e do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), com base em uma série de normas federais e estaduais.

A recomendação surge após constatação de falhas na divulgação de informações no site oficial da Prefeitura Municipal, especialmente no que diz respeito à transparência fiscal e licitatória.

O MPMS destaca a importância da transparência na gestão pública, conforme preveem a Constituição Federal e as Leis Complementares nº 101/2000 (Responsabilidade Fiscal) e nº 131/2009 (Lei da Transparência), além da Lei nº 12.527/2011 (Acesso à Informação). Essas leis determinam que os entes públicos devem garantir o acesso à informação de interesse coletivo, por meio de plataformas de fácil acesso, como a internet.

Entre as falhas identificadas estão a ausência de informações sobre procedimentos de dispensa de licitação e contratos administrativos, além da falta de atualização e divulgação dos documentos de prestação de contas, como o RREO e o RGF, referentes ao último período de 2024.

O MPMS também exige que o portal forneça dados completos sobre as obras municipais, incluindo locais, prazos e percentuais de conclusão, além de garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência.

O município de Rochedo tem até 10 dias úteis para informar se acatará as recomendações e 60 dias para comprovar a adoção das medidas necessárias. Caso haja omissão, o MPMS poderá tomar as medidas cabíveis para garantir o cumprimento da legislação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também