Minutos após esfaquear desafeto, rapaz é preso pela polícia em Rio Verde

Um jovem, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar durante a tarde de sexta-feira (2) em Rio Verde de Mato Grosso, a 205 quilômetros de Campo Grande, logo após esfaquear seu desafeto na rua Barão do Rio Branco.

Segundo divulgado pela polícia, quando os militares chegaram, a vítima estava recebendo atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Civil havia detido o agressor.

Porém, foi necessário o apoio da Polícia Militar para conter o suspeito.

Conforme as informações, o rapaz estava muito agressivo e se recusando a ser conduzido, fazendo com que os policiais usassem as algemas para contê-lo.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal.

