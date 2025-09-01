Menu
'Momento de fragilidade': Empresária relembra susto com carro invadindo loja em Sidrolândia

Rapidez e agilidade foram cruciais para evitar que Danila fosse atingida pelo veículo

01 setembro 2025 - 12h40
Carro invadiu a loja após um acidenteCarro invadiu a loja após um acidente   (Redes Sociais)

A empresária Danila Galego, proprietária da loja que foi atingida por um veículo no final da tarde da última sexta-feira, dia 29 de agosto, relembro o momento de susto e de fragilidade dos últimos dias. O episódio aconteceu em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Por meio das redes sociais, ela publicou um texto em forma de agradecimento pelo livramento, mas pelas mensagens de carinho que recebeu ao longo do final de semana.

Danila explicou que foram "momentos de susto e fragilidade" com o episódio. Ela estava na companhia de uma funcionária, quando o veículo Chevrolet Ônix, invade a loja e por muito pouco, não atinge as duas mulheres.

"Gostaria de agradecer imensamente por todas as mensagens de carinho e preocupação que recebi após o acidente na loja na última sexta-feira. Cada palavra, oração e gesto de cuidado me fizeram sentir acolhida e fortalecida", escreveu na publicação.

Ela agradeceu o apoio, visto os danos na loja - o veículo destruiu a entrada e várias outros objetos na loja, além das roupas.

Segundo Daniela, a loja estará fechada nos próximos dias para organizar novamente e ela anunciará quando o estabelecimento será reaberto. "Estamos cuidando de cada detalhe para receber vocês", finalizou.

Acidente - O veículo em questão seguia pela Avenida Antero Lemes da Silva e se chocou com um segundo carro, de modelo não identificado, que estava trafegando pela rua Pernambuco.

Com o impacto, o condutor do Ônix perde o controle e vai de encontro com a loja de roupas, invadindo o espaço e quase atingindo duas mulheres que estavam no interior do estabelecimento.

Por sorte, elas conseguiram se esquivar e se refugiaram em meio às peças de roupas penduradas.

