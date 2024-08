Monitoramento virtual: Aquidauana ganha novo Posto Operacional

Foi inaugurado esta semana novo prédio para a sede própria do Posto Operacional da UMMVE (Unidade de Monitoramento Virtual Estadual de Aquidauana), que desde 2021 funcionava em um espaço improvisado no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto da cidade.

A demanda crescente de monitoramento em Mato Grosso do Sul exigiu uma estrutura física mais ampla e adequada, conforme explicou o diretor da UMMVE, Maycon Roslen de Melo, durante a solenidade de inauguração, realizada nessa quinta-feira (8.8). Ele representou a direção da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) no evento.

O Posto Operacional de Aquidauana, segundo o dirigente, acompanha diretamente a monitoração em 23 cidades, sendo o maior do interior do estado, além de suporte a oito unidades prisionais na instalação de equipamentos. O serviço é uma extensão da central em Campo Grande, abrangendo também Miranda, Bodoquena e Anastácio.

A nova base agora conta com instalações maiores e mais modernas, contribuindo para o trabalho dos cinco policiais penais que realizam o acompanhamento de monitorados com tornozeleiras eletrônicas e das vítimas que utilizam o botão do pânico. Estrutura que irá contribuir para atender as crescentes demandas, conforme o responsável pelo Posto Operacional de Aquidauana, policial penal Vinicius da Silva Correia.

A nova sede do Posto foi instalada em um imóvel ao lado do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA), que anteriormente era utilizado pela Polícia Militar para a guarda externa do presídio. Após a saída da PM em janeiro deste ano, o espaço foi utilizado pelo presídio de regime fechado e depois cedido ao Posto de Monitoramento.

Para a ocupação do novo prédio, foi realizada uma pequena reforma do imóvel, com investimento na ordem de R$ 4 mil em recursos próprios e utilização de mão de obra prisional.

