Morador de Água Clara é encontrado morto em fazenda de Brasilândia

O corpo de Edmilson Paulino dos Santos foi encontrado no interior da Fazenda São José, em Brasilândia - a 365 quilômetros de Campo Grande. A vítima era moradora da cidade de Água Clara.

Edmilson estava desaparecido desde o dia 15 de junho, quando foi a última vez que a família viu o homem e teve contato com ele na região da fazenda.

Uma sobrinha da vítima publicou uma mensagem agradecendo as pessoas que se dispuseram a ajudar nas buscas pelo tio.

"Obrigado a todos que nós ajudaram compartilhando sobre o fato ocorrido do meu tio pois já foi localizado o corpo dele na mesma fazenda em que ele saiu para trabalhar mais ainda não sabemos do fato ocorrido ainda do acontecimento muito obrigado mesmo a todos de coração", disse.

A causa da morte não foi revelada, porém, o caso é tratado como morte a esclarecer pela Polícia Civil de Brasilândia, onde o registro do boletim de ocorrência foi feito.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também