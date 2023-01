Morador de Fátima do Sul desaparece após ir para baile em MS

Gilberto Aparecido da Silva, conhecido popularmente como 'Cowboy', morador de Fátima do Sul, está desaparecido desde o último domingo (22) quando teria ido para o tradicional baile no Clube Ubiratan, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site MS News, Gilberto também seguiu para o baile no 'Tio Jair', onde câmeras de segurança o flagraram andando tranquilamente pelas ruas.

Ainda conforme o site, familiares e amigos tentaram diversas vezes ligar para o celular do homem, mas as chamadas continuam caindo na caixa postal.

Familiares, inclusive, registraram um boletim de ocorrência referente ao desaparecimento dele. Gilberto saiu de Fátima de Sul em seu veículo, um Chevrolet Corsa, de cor cinza e com as placas CZF-6398.

Morando em Fátima do Sul, Cowboy tem é proprietário de um bar que leva seu apelido.

Familiares solicitam que qualquer notícia ou informação do paradeiro pode ser direcionado para a Polícia Militar, através do telefone 190.

