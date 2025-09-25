Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Morador de kitnet é assassinado a tiros após discussão com suspeito em Dourados

Atirador seria vizinho da vítima e o motivo da discussão ainda é incerto

25 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Morador foi morto a tirosMorador foi morto a tiros   (Leandro Holsbach)

Genaldo Nascimento Medeiros, conhecido como Paraíba, de 35 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (24), após se envolver em uma discussão em conjunto de kitnets, no Jardim Água Boa, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A discussão, inclusive, teria ocorrido com o suspeito, de 48 anos, que segundo o site Dourados News, seria um dos vizinhos da vítima nas kitnets.

Após cometer o crime, o indivíduo fugiu do local. A Polícia Militar e socorristas foram acionados, mas ao chegarem pelo local, Genaldo já estava sem os sinais vitais.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os procedimentos de praxe.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local onde avião caiu
Polícia
JD1TV: Polícia atualiza detalhes de acidente aéreo em Aquidauana e aguarda Cenipa
Fazenda onde avião caiu em Aquidauana foi cenário da novela Pantanal
Interior
Fazenda onde avião caiu em Aquidauana foi cenário da novela Pantanal
Foto: Autos da vistoria / 06.2025.00000986-3 -
Polícia
Construtora recebe verba pública, deixa obra parada em Ribas e vira caso de polícia
Operação foi deflagrada pelo Gaeco em Campo Grande
Polícia
TJMS manda prender investigados na Operação Successione contra jogo do bicho
Polícia vai investigar o que causou a morte de Angélica
Interior
Mulher passa mal e morre horas após comer bolo em festa em Três Lagoas
Todas as vítimas do acidente aéreo em fazenda de Aquidauana
Interior
Arquiteto chinês, cineasta e documentarista: veja as vítimas de acidente aéreo em MS
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí desiste de recurso para aumentar salário após derrotas na Justiça
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
Em ação de R$ 2 milhões, juiz manda políticos de Rio Brilhante ressarcir cofres públicos
Corpo estava enroscado em uma galhada
Interior
Morador de rua morre afogado após entrar embriagado no rio Taquari, em Coxim
Ministério Público Federal (MPF) -
Interior
MPF abre investigação sobre construção de estrada em área pantaneira em Corumbá

Mais Lidas

O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado