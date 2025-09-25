Morador de kitnet é assassinado a tiros após discussão com suspeito em Dourados

Genaldo Nascimento Medeiros, conhecido como Paraíba, de 35 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (24), após se envolver em uma discussão em conjunto de kitnets, no Jardim Água Boa, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A discussão, inclusive, teria ocorrido com o suspeito, de 48 anos, que segundo o site Dourados News, seria um dos vizinhos da vítima nas kitnets.

Após cometer o crime, o indivíduo fugiu do local. A Polícia Militar e socorristas foram acionados, mas ao chegarem pelo local, Genaldo já estava sem os sinais vitais.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os procedimentos de praxe.

Até o momento, o suspeito não foi localizado.

