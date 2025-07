Morador de Naviraí morre em acidente com carreta em estrada do Paraná

O naviraiense Juarez João de Lima, de 55 anos, morreu durante a segunda-feira (21) em razão de um grave acidente na PR-487, na região da Curva do Frango, em Icaraíma, no interior do Paraná.

Ele estava conduzindo uma carreta canavieira, quando por motivos a serem apurados, tombou o veículo e parou nas margens da rodovia.

Segundo o site Portal do Conesul, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar o salvamento, no entanto, devido à gravidade do acidente, Juarez não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda conforme o site, o motorista tinha experiência no setor canavieiro e era conhecido em Naviraí - na cidade, era chamado de "Juarez da Usina".

Amigos, familiares e colegas de profissão lamentaram a perda. Juarez deixa um legado de trabalho, dedicação e amizade.

