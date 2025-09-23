Menu
Morador de rua morre afogado após entrar embriagado no rio Taquari, em Coxim

Antes do fato acontecer, ele fazia o consumo de álcool com um grupo de 'amigos'

23 setembro 2025 - 10h24Luiz Vinicius
Corpo estava enroscado em uma galhadaCorpo estava enroscado em uma galhada   (Edição MS)

O corpo de um homem foi encontrado e resgatado do rio Taquari, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande, durante a segunda-feira (22). A vítima teria se afogado em um ponto das águas do rio próximo à Ponte Velha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar o cadáver da água, que estava enroscado numa galhada.

Segundo informações do site Edição MS, o homem vivia em situação de vulnerabilidade e quando se afogou, estava ingerindo bebida alcoólica com um grupo de pessoas.

Em determinado momento, ele decidiu entrar no rio e acabou rodando. O caso teria acontecido no sábado, dia 20, no entanto, o corpo só foi localizado durante novas buscas realizadas nesta segunda-feira.

Ainda conforme o site, as informações iniciais dão conta de que ele não possui parentes em Coxim, a família seria do Mato Grosso.

Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
