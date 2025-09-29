Morador de Sidrolândia é assassinado a facadas na frente da própria casa

Jovelino Pires, de 57 anos, foi assassinado com um golpe de faca no final da tarde deste domingo (28), na frente da própria residência, na rua Tomás da Silva França, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.
Informações apontam que a vítima estava na frente da residência, quando foi atacado por um indivíduo, de identificação desconhecida até o momento.
Segundo o site Noticidade, moradores de outras casas acionaram o socorro, no entanto, Jovelino, que teria sido atingido no pescoço, não resistiu e faleceu ainda no local dos fatos.
A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.
O caso será investigado como homicídio.
