Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Morador de Sidrolândia é assassinado a facadas na frente da própria casa

O suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento

29 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Jovelino foi morto na frente de casaJovelino foi morto na frente de casa   (Noticidade)

Jovelino Pires, de 57 anos, foi assassinado com um golpe de faca no final da tarde deste domingo (28), na frente da própria residência, na rua Tomás da Silva França, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima estava na frente da residência, quando foi atacado por um indivíduo, de identificação desconhecida até o momento.

Segundo o site Noticidade, moradores de outras casas acionaram o socorro, no entanto, Jovelino, que teria sido atingido no pescoço, não resistiu e faleceu ainda no local dos fatos.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso será investigado como homicídio.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
Interior
Mãe denuncia abuso de filha adolescente e vizinho acaba preso em Sidrolândia
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Justiça
Ministro do STJ manda soltar "Frescura", acusado de corrupção em Sidrolândia
Viatura Polícia Militar
Justiça
Policiais militares são condenados por agressão durante abordagem em MS
Suspeito foi preso em flagrante
Interior
Homem é morto a golpe de faca ao defender amigo em Sidrolândia
Orelha foi morto a tiros
Polícia
Jovem é morto a tiros e encontrado ao lado de moto em distrito de Ponta Porã
Duas pessoas ficaram feridas em acidente entre motocicleta e carreta em Corumbá
Interior
Duas pessoas ficaram feridas em acidente entre motocicleta e carreta em Corumbá
Anta morreu em razão do acidente
Interior
Mulher fica ferida após ambulância atropelar anta na MS-134, em Nova Andradina
Casa ficou destruída
Interior
Casa fica destruída após ser tomada por incêndio em Anastácio
Corpo de Bombeiros esteve no local
Interior
Vela de bolo provoca incêndio e quase destrói casa em Aquidauana
Faca apreendida
Interior
Durante discussão, marido é esfaqueado no peito pela esposa em Corumbá

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração