Homem, de 43 anos, foi brutalmente espancado na madrugada de sábado (15) durante uma tentativa de latrocínio em Aparecida do Taboado. Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido como mentor do crime, enquanto um jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil em ação conjunta com a Polícia Militar.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, a vítima estava na rua Marcolino Teixeira de Queiroz, quando foi abordada por dois indivíduos que tentaram roubar os pertences.

Porém, na ação criminosa, houve diversas agressões, principalmente quando a vítima estava caída no chão e desacordada. Enquanto recebia diversos chutes no rosto, um dos agressores passou a filmar a ação e posteriormente divulgou nas redes sociais, em grupos do WhatsApp, gerando indignação na população.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem para atendimento médico no hospital da cidade, mas diante da gravidade dos ferimentos, foi transferido para Três Lagoas.

O adulto foi localizado e preso pela Polícia Militar em um bar da cidade. Já o adolescente, que seria o mentor do crime foi localizado em sua casa pela Polícia Civil e apreendido.

Eles vão responder por roubo qualificado, se da violência resulta lesão corporal grave, na forma tentada e roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também