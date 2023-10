Morador tem casa invadida e encontra porta e caminhonete danificadas em Água Clara

Durante o domingo (1°), um homem, que não teve a identificação revelada, invadiu uma residência e passou a danificar objetos e até o carro do morador na cidade de Água Clara - distante a 192 quilômetros de Campo Grande.

A situação aconteceu no bairro Novo Horizonte e o morador, ao chegar na sua casa, encontrou a porta de entrada e sua caminhonete bastante danificadas.

Segundo o site Portal Água Clara, a Polícia Militar havia sido acionada para atender a situação, mas diante da iminência de sua chegada, o suspeito conseguiu fugir em direção a mata.

A polícia chegou a realizar rondas pelo local, mas não conseguiu encontrar o suspeito.

A caminhonete ficou com alguns vidros quebrados e o retrovisor danificado, assim como a porta de entrada que ficou bastante amassada com a ação truculenta do suspeito.

