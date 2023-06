Moradora de Água Clara, grávida de 8 meses morre em acidente no Mato Grosso

Grávida de 8 meses e moradora de Água Clara, interior de Mato Grosso do Sul, a jovem Brunna Teixeira Clemente Perciliano, de 23 anos, e o pastor Cristiano Pinheiro, morreram em um gravíssimo acidente no final da noite do último sábado (17) na BR-163, entre Itaúba e Sinop, no interior de Mato Grosso.

Segundo informações do site Gazeta Digital, as duas vítimas estavam em um veículo Chevrolet Spin e na companhia da pastora Regiane Teixeira, de 38 anos, esposa do pastor e mãe de Brunna, resgatada em estado grave para um hospital de Sinop.

Conforme o site, o carro foi atingido por um Volkswagen Amarok que tentava realizar uma ultrapassagem no sentido da pista para Sinop, quando invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com o Spin.

Com o forte impacto, Brunna e Cristiano faleceram na hora. O condutor da caminhonete sofreu ferimentos leves e também foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) para passar por exames de necrópsia e liberar para a família realizar o sepultamento.

A prefeita de Água Clara, Gerolina da Silva Alves, lamentou o fato e publicou uma nota de pesar, lembrando que Brunna era esposa do servidor Guilherme Perciliano.

"Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Brunna Teixeira Clemente Perciliano, esposa do nosso servidor Guilherme Perciliano. Desejo as mais sinceras condolências aos familiares e amigos", disse a nota nas redes sociais.

