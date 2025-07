Moradoras de Campo Grande, mãe e filha morrem após carro cair em córrego na MS-141

Elieth Oviedo Pereira, de 51 anos, e Ediele Oviedo Pereira, de 31 anos, morreram em um grave acidente na tarde deste domingo (13), na MS-141, entre Nova Andradina e Angélica. O carro que elas estavam caiu da ponte e capotou nas águas de um córrego.

No veículo ainda estava um menino, de 6 anos, neto e filho, respectivamente das vítimas, que foi retirado com ajuda de um popular que passava pelo local e ouviu os gritos de socorro.

Segundo o site Jornal da Nova, o popular quebrou o vidro do veículo e retirou a criança com vida. Já Elieth e Ediele estavam presas ao cinto de segurança e não sobreviveram.

Ainda conforme o site, o carro em que as vítimas estavam trafega por um trecho de estrada de cascalho quando caiu da ponte, ficando com as rodas para cima e parcialmente submerso. Ainda não há detalhes do que provocou o acidente, mas uma das suspeitas é que a condutora tenha perdido o controle do veículo após errar o acesso ao Assentamento Pana, na MS-145.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Ivinhema e da PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Angélica atenderam a ocorrência. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram presentes no local para os trabalhos de praxe.

