Morre ex-prefeito de Paranaíba, Daladier Agi

Morreu na madrugada deste sábado (8), em Campo Grande, o ex-Deputado Estadual e ex-Prefeito de Paranaíba, Daladier Agi. Ele tinha 86 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Daladier foi deputado durante dois mandatos seguidos na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) entre os anos de 1983 a 1988. Se elegeu prefeito do município a 407 km da Capital na sequência e administrou a cidade entre 1989 e 1992. Atualmente estava filiado no PL.

O ex-prefeito deixa dois filhos e três netos. O velório acontecerá das 11h às 16h30, na Pax Vida, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 942, Centro de Paranaíba. O sepultamento está marcado para às 16h30, no Cemitério Santo Antônio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também