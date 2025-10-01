Menu
Interior

Morre ex-sócio que ordenou morte de motorista de van em Jardim

Edson Medeiros Ribeiro estava internado há mais de um mês em um hospital por problemas pulmonares

01 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Edson estava preso desde fevereiro deste anoEdson estava preso desde fevereiro deste ano   (Jardim MS News)

Edson Medeiros Ribeiro, de 47 anos, acusado de ser o mandante do crime contra o motorista de uma van Valdinei Marcos da Silva, na BR-060, em Jardim, em fevereiro deste ano, morreu nesta terça-feira, dia 30 de setembro, em decorrência de problemas pulmonares, em um hospital de Ponta Porã.

Preso em Jardim, ele passou mal no Presídio Máximo Romeiro e diante da gravidade do quadro de saúde, foi solicitada a transferência para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde ele ficou internado desde o dia 22 de agosto.

Conforme divulgado pelo site Jardim MS News, Edson era acusado de ser o mandante e contratar dois homens para matar Valdinei - fato que ocorreu no dia 9 de fevereiro na BR-060, entre Jardim e Bela Vista.

O condutor do veículo foi atingido na cabeça por disparos de espingarda calibre 12. Os atiradores eram José Adão Corrêa e o modelo Alexandre Lanzoni, conhecido como "Mister MS", que foram presos em flagrante pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Amambai, poucas horas após o crime.

Segundo as investigações, Edson e a esposa, Mara Isabel de Almeida Lara, 48 anos, teriam encomendado o assassinato da vítima, com quem mantinham sociedade comercial. O casal teria pago R$ 30 mil pela execução, motivada por um desacordo nos negócios.

Todos os outros envolvidos foram presos e seguem à disposição da Justiça.

