Morre motociclista que acertou coqueiro e ficou oito dias internado em Três Lagoas

O jovem Kauan Bomfim de Souza, de 18 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (19), após ficar oito dias internado em razão de um grave acidente de trânsito que sofreu, ao colidir a motocicleta que conduzia contra um coqueiro em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu na noite do dia 11 de maio, na Avenida Filinto Muller, região do Jardim Novo Aeroporto. Kauan chegou a ficar internado em estado grave no Hospital Auxiliadora, mas não resistiu as complicações clínicas.

Segundo o site 24H News MS, o jovem estava conduzindo uma Honda CG Titan pela avenida no sentido ao shopping da cidade, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um coqueiro no canteiro central da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado naquele momento e conseguiu socorrer a vítima ainda com vida para o Hospital Auxiliadora, onde ele ficou internado pelos últimos oito dias de vida.

A namorada publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. "Seu lugar no meu coração é eterno e só seu. Nos reencontraremos um dia, me espera". Kauan era muito querido e deixou uma legião de amigos enlutados.

