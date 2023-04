Morto a tiros em carro na BR-163, trabalhava com cobranças extrajudiciais em Dourados

Fernandes Donizete de Oliveira, de 49 anos, foi assassinado com vários disparos no final da tarde de sexta-feira (21), após ser cercado por vários pistoleiros em meio a rodovia BR-163, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele trabalhava com cobranças extrajudiciais.

A situação aconteceu, segundo o site Ligado na Notícia, próximo ao túnel do Parque das Nações I, quando a vítima estava em seu veículo Fiat Toro.

Vários disparos foram feitos contra a vítima e um deles acertou o coração de Fernandes, que perdeu o controle da direção, caindo às margens da rodovia.

A esposa esteve na delegacia, prestou depoimento e informou desconhecer qualquer tipo de ameaça que o marido pudesse estar sofrendo.

Ainda para a polícia, a mulher relatou que Fernandes seria padrinho de um casamento neste sábado (22) e no momento em que aconteceu o assassinato, ele estava indo para um ensaio próximo ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

