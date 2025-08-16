Menu
Morto em confronto em Coxim, criminoso era violento e 'fichado' na polícia

Francisco também participava diretamente nos tradicionais 'tribunal do crime'

16 agosto 2025 - 08h52Luiz Vinicius     atualizado em 16/08/2025 às 08h59
Francisco já tinha passagens pela políciaFrancisco já tinha passagens pela polícia   (Divulgação/PCMS)

O faccionado Francisco Batista do Nascimento, de 34 anos, morto em uma troca de tiros com o Batalhão de Choque, na tarde desta sexta-feira (15), em Coxim, era considerado violento e possuía inúmeras passagens, sendo 'fichado' e conhecido na polícia.

Ele atuava diretamente a mando de uma facção criminosa oriunda do estado de São Paulo, onde ficava responsável pelo recrutamento de novos membros, mas também como uma espécie de comandante dos 'disciplinas de rua'.

Porém, Francisco também participava diretamente nos tradicionais 'tribunal do crime', onde integrantes de facções rivais eram "julgados".

Conforme a polícia, o criminoso tinha passagens por roubo, sequestro relâmpago, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e diversas ocorrências por tráfico de drogas.

A primeira ocorrência pela polícia aconteceu em 2013, quando ainda adolescente, onde portando uma arma - um revólver calibre 38, ameaçou o próprio irmão de morte.

Preso em outra ocasião, Francisco, mesmo dentro do sistema prisional, tentou, junto a outros detentos, matar um preso pertencente a uma facção rival.

