Morto em Dourados era ex-presidiário e foi atingido por 6 tiros

O homem identificado como Carlos de Palma Fermin, de 43 anos, assassinado a tiros na noite desta terça-feira (16) em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, era ex-presidiário e estava na companhia de um amigo no momento em que aconteceu o crime, no cruzamento das ruas Brasil com Filomeno João Pires.

Informações divulgadas pelo site Ligado na Notícia apontam que a vítima tinha diversas passagens pela polícia, mas que não foram detalhadas quais crimes ele havia cometido no passado. O JD1 Notícias apurou que uma dessas passagens se refere a tráfico de drogas em 2020.

Carlos foi atingido com seis disparos, nos quais atingiram o rosto, pescoço e ombros. O amigo que estava com a vítima, não ficou ferido.

Até o momento, não há informações sobre a motivação e quem seriam os atiradores que fugiram em uma motocicleta em sentido ignorado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Dourados.

