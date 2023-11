Morto em troca de tiros com a polícia, feminicida invadiu imóvel em Dourados

Jeremias Ferreira Dias, de 45 anos, invadiu uma residência para se esconder e ter o espaço como esconderijo, enquanto os proprietários estavam ausentes. A versão foi dada pelo próprio proprietário do imóvel, que conversou com a polícia, quando soube da troca de tiros e da morte do feminicida.

O suspeito resistiu a uma abordagem policial logo após ter sido descoberto. Ele atirou algumas vezes contra a equipe do SIG (Setor de Investigação de Dourados), que revidaram e atingiram Jeremias, que chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital da Vida.

Segundo o site Dourados News, o proprietário da casa relatou que estava em uma fazenda a trabalho e a esposa realizava tratamento de saúde.

A Polícia Civil de Dourados, Nova Alvorada do Sul e Fátima do Sul cumpriam um mandado de prisão pelos crimes de feminicídio, dano no âmbito da violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas e homicídio simples na forma tentada - Jeremias tentou matar o atual companheiro de Cleyde Mara Pereira Abrantes, de 44 anos.

No local a perícia identificou marcas de disparos praticados pelo autor, que estava utilizando um revólver calibre 32. A moto e o celular dele foram apreendidos. Jeremias tinha passagens por ameaça, vias de fato, roubo, violação de domicílio, furto qualificado e homicídio simples tentado e já havia ficado preso algumas vezes.

Feminicídio – No sábado (4), Jeremias ateou fogo na casa e na moto de sua ex-mulher Cleyde Mara Pereira, de 44 anos. Na sequência, o autor teria esfaqueado o atual marido dela, que teve ferimentos graves, com perfurações profundas no braço.

Não satisfeito, Jeremias atingiu Cleyde com golpes de faca no braço e no tórax. A mulher chegou de ser socorrida, mas teve uma parada cardíaca alguns minutos depois e morreu. Já o atual marido foi transferido em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar e assim que tomou conhecimento dos fatos iniciou trabalho investigativo, representou ela prisão preventiva do autor e assim que foi deferida pelo Poder Judiciário, percorreu os caminhos feitos pelo autor e conseguiu localizá-lo nesta segunda-feira.

