Motociclista acerta caminhão estacionado e morre em Mundo Novo

Durante a madrugada deste sábado (9), Ivanildo de Oliveira Flauzino, de 34 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito após acertar a sua motocicleta na traseira de um caminhão estacionado, no bairro Vila Nova, em Mundo Novo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trafegando com sua motocicleta pela rua Princesa Isabel, quando em determinando momento houve a colisão com o veículo estacionado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para efetuar o socorro da vítima, mas ao chegar no local, Ivanildo não apresentava sinais vitais.

A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para o local e realizaram todos os trabalhos de praxe. A motocicleta envolvida no acidente foi recolhida e encaminhada para a delegacia.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

