Motociclista atravessa para-brisa de carro e morre em grave acidente em Itaporã

Eliandro Aparecido Lopes, de 40 anos, conhecido como 'Pity', morreu na noite deste domingo (23) durante um gravíssimo acidente na MS-157, trecho da rodovia que liga as cidades de Itaporã e Maracaju.

Ele atravessou o para-brisa de um Citroën Aircross e parou dentro do veículo, ocupado por quatro pessoas da mesma família.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, mas a colisão foi frontal entre os dois veículos. No carro estavam um casal, uma criança, de 8 anos, e outra familiar.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, Eliandro morava em Itaporã e seguia para o distrito de Santa Terezinha, quando sofreu o acidente com sua Honda Hornet.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motociclista já estava sem os sinais vitais, com múltiplas fraturas.

A família que estava no Aircross tiveram apenas ferimentos leves. Tanto o carro, como a motocicleta, ficaram completamente destruídos com a violência do impacto entre eles.

A Perícia Científica e a Polícia Civil trabalham para tentar mais informações a respeito da dinâmica do acidente.

