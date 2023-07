Motociclista bate em burro solto na MS-160 e morre em Sete Quedas

Itamar da Silva, de 31 anos, morreu durante a noite desta quinta-feira (27) durante um acidente de trânsito, logo após chocar sua motocicleta contra um burro solto na rodovia MS-160, na saída para Tacuru, em Sete Quedas - 472 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro da ocorrência, uma testemunha teria confirmado a versão de que o motociclista bateu contra o animal de pelagem marrom e que estava solto na rodovia. Com o impacto, a vítima foi arremessada e bateu a cabeça no chão.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, Itamar chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos provocados no acidente.

A motocicleta apresentava avarias na parte frontal, farol, para-lama dianteiro, piscas ambos os lados, roda dianteira. O veículo estava com restrição administrativa devido ao licenciamento vencido.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

