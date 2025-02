Motociclista bate em capivara e morre na MS-147, em Vicentina

O motociclista Célio Gerônimo da Silva, de 49 anos, o Bida, como era conhecido, morreu em decorrência de um acidente de trânsito, logo após atropelar e também matar uma capivara que atravessa a pista da MS-147, em Vicentina.

Segundo detalhes do site MS News, a vítima havia saído de um sítio por volta das 22h e pegou a estrada vicinal, que dá acesso a rodovia estadual. Ele entrou no trajeto do distrito de Culturama para Vicentina.

Ainda conforme o site local, Célio trafegou por cerca de 500 metros e em determinado momento, acabou atropelando uma capivara que estava no atravessando a pista.

Populares que passaram pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, que fizeram o resgate do motociclista e o levaram para o Hospital Maria dos Santos Bastos, contudo, por volta das 3h da madrugada de sábado (22), ele não resistiu e morreu.

Bida morava num sítio na Linha Iguassu, no município de Vicentina.

