Motociclista bate em poste e morre após acidente em Terenos

O motociclista Claudemir Marcelo Chagas, de 32 anos, morreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (24) em decorrência de um acidente de trânsito na rua José Cândido de Rezende, em Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande.

Ele teria perdido o controle de sua motocicleta e colidido violentamente contra um poste de energia elétrica, na região da Vila Ferreira.

Informações do boletim de ocorrência apontam que o acidente aconteceu por volta das 8h25. Segundo o policial militar que atendeu o sinistro de trânsito, Claudemir chegou a ser socorrido para o UBS (Unidade Básica de Saúde), mas não resistiu aos ferimentos.

No registro policial, no entanto, ainda não consta o que pode ter determinado para a perda da direção do motociclista e ocasionado o acidente fatal.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também