Motociclista bate em traseira de carreta e morre na BR-262, entre Três Lagoas e SP

O motociclista Roger da Silva Santos, de 29 anos, morreu após colidir contra a traseira de uma carreta na BR-262, entre Três Lagoas e o município de Castilho, no interior de São Paulo, no início da noite deste domingo (20).

Segundo detalhes do site 24h News MS, a vítima estava conduzindo a motocicleta no sentido de quem vai de Três Lagoas a Castilho, quando colidiu na traseira do veículo longo.

A carreta, ainda conforme o site, estava quebrada devido a uma falha mecânica. O local não estava devidamente sinalizado, o que pode ter contribuído para o acidente.

Contudo, a Polícia Civil deverá investigar as causas que levaram ao acidente de trânsito.

Roger não teve tempo de ser socorrido, mesmo com acionamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, de Andradina (SP) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A princípio, o caso ficará a caráter com a Polícia Civil de Andradina.

