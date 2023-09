Motociclista bate na traseira de carreta estacionada e morre em Fátima do Sul

O motociclista Jakson Felipe Ribeiro Ferreira, de 24 anos, morreu após um acidente de trânsito ao colidir sua motocicleta na traseira de uma carreta estacionada, na noite deste sábado (16), em Fátima do Sul.

As causas da morte ainda são um mistério e as autoridades devem investigar. Mas, segundo as informações, o motociclista perdeu o controle da direção, atingindo o veículo.

Conforme o site MS News, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu atender o rapaz, encaminhando ele para um hospital da cidade.

Porém, após dar entrada na unidade hospitalar, Jakson não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Fátima do Sul.

