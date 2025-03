Motociclista cai sozinho e morre em avenida de Nova Andradina

O motociclista Rogerlan da Silva Bezerra, de 22 anos, morreu em razão de um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (20), na Avenida Yoshitaka Anzai, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. Ele teria caído após perder o controle da direção.

Informações do site Jornal da Nova apontam que o motociclista seguia pela Avenida André Moya Perez, na região do Portal do Parque, passando pelo cruzamento com a rua Odilon Ribeiro dos Santos, quando entraria na Avenida Yoshitaka Anzai.

Ao fazer a manobra, ele perdeu o controle da direção, sofreu a queda e morreu na hora.

Devido a queda, a motocicleta se arrastou por alguns metros, ficando longe do corpo de Rogerlan. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, contudo, quando chegou no local, a vítima já estava em óbito.

Testemunhas informaram que o rapaz estava trafegando em alta velocidade e amigos relataram que ele havia comprado a moto recentemente.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para a realização dos trabalhos de praxe.

