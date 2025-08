Motociclista colide contra caçamba e morre em avenida de Água Clara

O motociclista Fabiano Lacheski morreu em um grave acidente de trânsito no começo da noite deste sábado (2), na Avenida Benevenuto Ottoni, em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande, após bater em uma caçamba.

Informações do portal Água Clara apontam que a vítima conduzia a motocicleta pela referida via e em determinado momento, houve a colisão com a caçamba.

As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas pelas autoridades competentes do município.

Com o impacto, o corpo de Fabiano permaneceu ao lado da caçamba, enquanto a motocicleta, uma Honda CB 300, parou a cerca de 15 metros de distância.

Marcas de frenagem ficaram evidentes na pista e indicam que o piloto tentou frear para evitar a colisão.

Lacheski trabalhava como motorista de carreta de eucalipto na empresa Greenplac.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também