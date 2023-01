Motociclista colide em viatura da PRF que sinalizava trânsito na BR-163 em Coxim

Interior JD1TV: Socorrista do SAMU 'voa' em acidente em Terenos

Conforme apurado pelo site Edição MS, o trânsito no local esta parado por conta do acidente, o motociclista estava trafegando pelo acostamento, sentido sul em frente a uma empresa de guinchos.

Um motociclista colidiu em uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã deste sábado (14), na BR-163, em Coxim. A equipe policial estava controlando os veículos na via após o acidente entre uma carreta e uma Hilux que deixou dois mortos no início da manhã de hoje.

