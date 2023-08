Motociclista de 23 anos morre ao atingir carreta estacionada em São Gabriel

O motociclista Maquielves Pereira da Silva, de 23 anos, morreu no final da noite desta quarta-feira (16) ao atingir violentamente a traseira de uma carreta estacionada na via de acesso ao Núcleo Industrial Sul, em São Gabriel do Oeste - a 139 quilômetros de Campo Grande.

A vítima deixava o frigorífico Aurora, onde trabalhava, e retornava para sua residência quando houve o acidente.

Segundo informações do site Idest, a carreta estava estacionada no canteiro devido a uma falha mecânica. O motorista do veículo afirmou que tomou todas as precauções para a sinalização e acredita que o motociclista não tenha visto ou não teve tempo de desviar.

"O motociclista não conseguiu enxergar a carreta estacionada, mesmo com os avisos de sinalização presentes no local. Tudo indica que ele estava em alta velocidade no momento do impacto", relatou o delegado Matheus Vital ao site local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando chegou pelo local, Maquielves não apresentava mais sinais vitais.

Após todo o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para realização de exame necroscópico, e em seguida ser liberado para a família realizar velório e sepultamento.

