Interior

Motociclista de 23 anos morre em acidente durante racha em Sidrolândia

Amigos chegaram a esconder a motocicleta da vítima e de outros envolvidos na corrida ilegal

17 agosto 2025 - 13h15Luiz Vinicius
Clovis morreu no acidenteClovis morreu no acidente   (Redes Sociais via Noticidade)

O motociclista Clovis José Vargas, de 23 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (17), em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. Ele estava com amigos participando de um racha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um amigo da vítima, de 20 anos, chegou a relatar que não sabia o que havia acontecido, contudo, confessou que estavam participando de um racha.

Após o acidente, vários outros indivíduos recolheram as motos usadas e as esconderam, porém, foram obrigados a trazerem novamente as motocicletas para o local do acidente, principalmente de Clóvis, que foi estacionada em frente a uma lanchonete, na Avenida Mato Grosso.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local realizado os trabalhos de praxe.

Dois dos amigos foram presos em flagrante por estarem pilotando sob efeito de álcool.

O caso será investigado.

