Motociclista de 27 anos morre após bater em guard rail em rodovia de Rochedo

A motociclista Tainara Coimbra Miranda, de 27 anos, morreu neste domingo (21) em um grave acidente de trânsito após colidir contra um guard rail da rodovia de Rochedo, a 80 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ela seguia no sentido de quem sai de Campo Grande para a cidade interiorana e em determinado momento, houve a colisão na proteção que fica na curva do rio Jatobá no sentido para Rochedo.

Tainara chegou a ser socorrida por uma equipe do hospital da cidade, mas ela já chegou a unidade hospitalar sem os sinais vitais. Consta no registro que ela apresentou fraturas no braço e pescoço, corte profundo na perna e no crânio.

A Polícia Militar esteve no local do acidente, mas não encontrou a moto. Porém, foram informados de que um grupo de motoqueiros, que conhecia a vítima, haviam levado a motocicleta.

Tainara Miranda era natural de Terenos, conforme informou uma familiar para as autoridades.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também