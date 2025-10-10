Motociclista de aplicativo é preso por assediar e tocar passageira em Dourados

Motociclista de aplicativo, de 33 anos, foi preso em flagrante durante a última quarta-feira, dia 9 de outubro, após assediar e tocar as pernas e tentar acariciar as partes íntimas de uma passageira, de 18 anos, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu durante uma corrida solicitada pela vítima. Durante o percurso, o motociclista passou a agir de forma inconveniente e após as tentativas, ele mudou o trajeto para uma rua sem saída.

Ao parar a motocicleta, ele retirou o capacete e disse querer "ver como a mulher havia crescido". A vítima exigiu que ele retomasse o trajeto até o destino, quando o autor voltou a tocá-la em suas partes íntimas, sendo contido pela reação da mulher.

Após deixar a passageira no destino, o acusado relatou que voltaria para buscá-la, causando temor na vítima, que decidiu buscar a delegacia da cidade e registrar o fato, solicitando ajuda.

Equipe de investigação da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados iniciou diligências ininterruptas que resultaram na identificação e prisão do autor em flagrante, o qual foi localizado em sua residência, ainda com as mesmas roupas usadas no momento do crime.

A motocicleta utilizada também foi apreendida e encaminhada à Delegacia para as providências legais cabíveis.

O acusado foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual, e o conduzido permanece à disposição da Justiça.

