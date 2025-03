Motociclista desvia de ciclista e morre apÃ³s atingir poste em TrÃªs Lagoas

A motociclista Jenyffer Mileyde Veiga Moura, de 30 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (13), na Avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações do portal 24H News MS apontam que a vítima estava pilotando uma motocicleta Honda Biz, quando perdeu o controle ao desviar de uma bicicleta no cruzamento com a rua Dr. Bruno Garcia, colidindo contra um poste de iluminação pública.

Com a força do impacto, Jenyffer sofreu um traumatismo craniano grave e morreu ainda no local, antes do socorro chegar. A Polícia Militar esteve no local preservando a cena, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atestou o óbito.

Ainda conforme o site, antes do acidente, a motociclista teria sido vista em uma conveniência de um posto de combustível.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para averiguar melhor a dinâmica do acidente e esclarecer o acidente.

