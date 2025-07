Motociclista é arrastado e morre em acidente com carro em Três Lagoas

O motociclista Fernando Iran morreu na manhã deste sábado (19) ao ser atingido e arrastado por um veículo, um Ford Fusion, no cruzamento da rua Generoso Siqueira com a Avenida Olyntho Mancini, no centro de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima estava trafegando em alta velocidade na avenida, enquanto o veículo de passeio seguia pela rua e teria furado a preferencial do cruzamento.

Segundo relatos do site Rádio Caçula, Fernando foi arremessado para cima do carro e arrastado por cerca de 50 metros, caindo sem vida assim que o automóvel parou. Os dois veículos ficaram completamente danificados.

Ainda conforme o site local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para atender o motociclista, no entanto, a vítima já estava sem os sinais vitais e foi constatado o óbito.

Além da Polícia Militar, equipe da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local do acidente.

