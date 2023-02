Motociclista e passageiro morrem em colisão com veículo em Jardim

Dois homens, identificados como Valdecir Pereira da Rosa, 57 anos, e Roberto Carlos Rola Carvalho, 45 anos, morreram na noite desta quinta-feira (23), após colidirem a motocicleta que estavam com um veículo na Avenida Mato Grosso com a rua Três Lagoas na vila Angélica, em Jardim.

Conforme o site Jardim MS News, as vítimas seguiam em uma motocicleta Honda quando, por causas ainda desconhecidas, colidiram com um veículo que era conduzido por uma jovem de 24 anos que fugiu do local. As vítimas tiveram múltiplas fraturas pelo corpo, devido ao forte impacto uma delas teve o pé arrancado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegaram a socorrer os dois até o hospital Marechal Rondon, mas eles acabaram não resistindo aos ferimentos.

No local, dois homens se apresentaram aos polícias dizendo que eram passageiros do veículo envolvido e que a motorista teria ido para sua casa em estado de choque. A equipe se deslocou até a residência e levou a jovem até a delegacia.

De acordo com relato da motorista, ela seguia pela avenida preferencial, quando a moto surgiu em alta velocidade não obedecendo sinalização. A jovem não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), passou por teste de alcoolemia que registrou o,24 mg/l comprovando a influência de álcool.

A mulher ficará à disposição da justiça. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Jardim após a necropsia serão liberados para os familiares.

Deixe seu Comentário

Leia Também