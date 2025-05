Motociclista é socorrido em estado grave ao atingir ônibus em Três Lagoas

Motociclista, de 19 anos, foi socorrido em estado grave na noite desta quarta-feira (14), após se envolver em um acidente de trânsito com um ônibus, num cruzamento em Três Lagoas. O veículo do transporte coletivo teria desrespeitado a sinalização do 'Pare'.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Egídio Thomé com Luiz Correia da Silveira, no Jardim Alvorada. O jovem seguia pela primeira via citada, a principal, enquanto o ônibus trafegava pela outra rua.

Com o impacto provocado, o motociclista foi arremessado ao solo e ficou inconsciente, sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Estudantes de medicina que passavam pelo local prestaram auxílio até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Foram cerca de 40 minutos de reanimação, até a estabilização dos sinais vitais da vítima, que foi entubada ainda pelo local. O jovem foi encaminhado às pressas para o Hospital Auxiliadora, pois o estado de saúde era considerado gravíssimo.

O motorista do ônibus permaneceu pelo local, mas ficou visivelmente abalado com a situação.

Estiveram pelo local, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica para a coleta das informações.

