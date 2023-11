Motociclista fica em estado grave após se chocar com carro em Ponta Porã

No começo da noite desta segunda-feira (6), um motociclista ficou em estado grave após se chocar com um veículo na Avenida Belmiro de Albuquerque, em Ponta Porã. A colisão aconteceu no momento em que o condutor do carro fazia uma manobra para acessar uma via.

Segundo informações da imprensa local, a vítima sofreu múltiplas lesões em razão do impacto causado no acidente e precisou ser socorrido as pressas para o Hospital Regional.

O Corpo de Bombeiros atendeu a vítima e informou que o quadro de saúde era delicado e que ele estava em estado grave.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local levantando todas as informações a respeito do acidente e fazendo os procedimentos de praxe.

Câmeras de segurança gravaram o acidente e mostram que o acidente pode ter sido ocasionado por um descuido, já que o veículo realizava uma conversão e a motocicleta não teria tido tempo suficiente de evitar o impacto.

