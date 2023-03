Motociclista fica ferido ao atropelar anta na MS-162, em SidrolÃ¢ndia

Um motociclista, não identificado, ficou ferido, na noite deste domingo (5), após sofrer um acidente de trânsito ao bater contra uma anta na rodovia MS-162, entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco.

Segundo o portal Babalizando MS, o motociclista seguia pela via quando foi surpreendido com a aparição do animal na pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate da vítima e encaminhar o motociclista a um hospital. A princípio, ele não corre risco de morte.

Não há informações se o animal teria sobrevivido ao impacto do acidente.

