Motociclista fica ferido em acidente no pátio de posto em Chapadão

Motociclista, que não teve a identificação revelada, ficou ferido durante um acidente de trânsito com um veículo de passeio, no pátio de um posto de combustível, na manhã desta quinta-feira (16), em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site O Correio News, a colisão aconteceu quando o motociclista chegava para abastecer e o motorista do carro saia, pois havia acabado de encher o tanque do veículo.

Com o impacto, o motoqueiro foi parar no chão e ficou com algumas escoriações, sendo encaminhado consciente e orientado para o Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do veículo não sofreu nenhum tipo de ferimento, apenas houve danos materiais em seu carro, um Volkswagen Gol.

A Polícia Militar esteve no local e deu continuidade a ocorrência.

