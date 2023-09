Motociclista fujão é baleado em perseguição com policiais em Dourados

Motociclista, de 35 anos, foi baleado durante uma perseguição policial na noite deste domingo (24) em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O tiro atingiu sua perna como uma forma de contê-lo e ferido, ele foi encaminhado sob escolta para o Hospital da Vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo informações da políca, clientes de um bar reclamaram que o suspeito estava em sua moto trafegando sem capacete e em alta velocidade, colocando a vida de terceiros em perigo.

A Polícia Militar tomou conhecimento da situação e acionou o apoio do Getam (Grupamento Especial Tático de Motos) para iniciar o acompanhamento tático, que logo se transformou na perseguição, pois o motociclista fugiu por pelo menos cinco ruas da cidade em alta velocidade.

Conforme o site Ligado na Notícia, o suspeito chegou a pilotar a moto na contramão da via Weimar Gonçalves Torres e rua Major Capilé. Houve várias tentativas de abordagem, mas o motociclista desobedeceu todas.

Já nas imediações da avenida Marcelino Pires com a rua Albino Torraca, os policiais deram um tiro no pneu da motocicleta e o condutor perdeu o controle, caindo no asfalto. No entanto, ele se levantou rapidamente na intenção de fugir e foi baleado na perna esquerda para conter a fuga.

A motocicleta foi recolhida para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e o suspeito ficará sob escola no hospital, após passar por cirurgia.

