Motociclista invade contramão, acerta caminhão e morre em Ap. do Taboado

O motociclista Benaldo Batista dos Santos, de 46 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (5), na BR-158, em Aparecida do Taboado, após atingir a lateral de um caminhão, conduzido por um motorista, de 44 anos.

Informações do boletim de ocorrência aponta que o caminhoneiro estava seguindo pela rodovia e percebeu que na contramão, havia uma luz forte vindo na direção do veículo e percebeu que se tratava do motociclista.

Para a polícia, o motorista relatou que tirou o caminhão de lado, invadindo a pista contrária - que seria a correta para o motociclista -, mas acabou que a vítima colidiu na primeira composição do caminhão.

O motorista desceu para verificar a situação e notou que a vítima estava gravemente ferida, acionando o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, no entanto, nada pode ser feito, pois Benaldo acabou morrendo.

O coordenador de operações do caminhoneiro retirou as filmagens do caminhão e a polícia constatou que o motociclista estava na contramão da pista e provocou o acidente.

A ocorrência foi registrada na delegacia como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também