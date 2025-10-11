Motociclista morre a caminho do hospital após atropelar cachorro em Rio Brilhante

Jocimar Corrêa Machado, de 53 anos, morreu durante a tarde desta sexta-feira (10), após sofrer um grave acidente de moto na MS-465, em Rio Brilhante. Ele faleceu enquanto era transferido para Três Lagoas.

O motociclista estava trafegando pela rodovia, quando atropelou um cachorro nas proximidades da região conhecida como 'bolicho da areia', ainda pela manhã, por volta das 5h30.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, Jocima foi socorrido em estado grave e inconsciente. O Corpo de Bombeiros prestou o socorro e o encaminhou até o Hospital Municipal de Rio Brilhante, onde ele foi entubado.

Devido à gravidade dos ferimentos, foi solicitado a transferência para o Hospital Regional de Três Lagoas, mas durante o trajeto, Jocimar não resistiu e faleceu no caminho do hospital.

Como o trajeto ainda estava sendo feito, a ambulância que transportava o corpo retornou para Rio Brilhante para os procedimentos e trâmites legais.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

