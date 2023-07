Motociclista morre ao bater em cavalo em via de Dourados

O motociclista Everson de Oliveira Soares, de 38 anos, morreu na noite deste domingo (16) ao bater em um cavalo que estava solto na rua Cristo Rei, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava em uma Honda Biz e seguia pela via pública, quando não conseguiu desviar do animal. A vítima não teve tempo de ser socorrido ou receber o atendimento médico do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme o site Dourados News, Everson morreu assim que colidiu com o animal, devido ao forte impacto provocado.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local apurando mais detalhes e tentar localizar o proprietário do animal.

O cavalo ficou gravemente ferido após o acidente.

