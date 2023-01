Motociclista morre ao ser atingida por caminhão em Três Lagoas

A motociclista, Nayara Vilalba Nogueira, de 22 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (5), ao ser atingida por um caminhão no cruzamento da Rua Orestes Prata Tibery com a Avenida Eloy Chaves, Centro de Três Lagoas. A vítima pilotava uma Yamaha Factor 150 de cor vermelha.

Conforme o site Rádio Caçula, a jovem seguia pela avenida, quando o motorista do caminhão, com placas do estado do Paraná, foi atravessar a avenida atingiu a motociclista, que estava na via.

O motorista permaneceu no local e prestou todas as informações à Policia Militar que registrou o caso. A perícia também foi acionada e o corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Três Lagoas.

